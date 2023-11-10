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00:57, 10 ноября 2023Бывший СССР

В Херсоне раздались звуки взрывов

В подконтрольном Украине Херсоне раздались звуки взрывов
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В находящемся под контролем Киева городе Херсоне раздались звуки взрывов. Об этом сообщила газета «Страна.ua» в Telegram.

Подробностей о разрушениях и наличии пострадавших не приводятся. Как свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в регионе была объявлена воздушная тревога.

8 ноября начальник городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко сообщил, что в Херсоне прогремела серия мощных взрывов. «Позаботьтесь о собственной безопасности и своих близких. Не выходите без надобности на улицу», — написал он.

До этого в Херсоне были повреждены складские помещения. По словам Мрочко, были нанесены удары по одной и той же территории второй раз за восемь дней. По его словам, склады были пустыми.

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      Марина Совина
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