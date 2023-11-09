Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:35, 9 ноября 2023Бывший СССР

В Днепропетровске произошел мощный взрыв

ТСН: в Днепропетровске произошел взрыв после объявления воздушной тревоги

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Днепропетровске произошел мощный взрыв после того, как власти объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Взрыв, как отмечают журналисты, прогремел около 3:30 по московскому времени.

Что стало его причиной, пока неизвестно. Граждан призвали спуститься в укрытие.

8 ноября стало известно о взрывах в Никополе и Марганецкой общине Днепропетровской области. Власти признали повреждение объекта местной инфраструктуры, однако подробности на этот счет раскрывать не стали.

Также сообщалось о взрыве, который стал следствием российского воздушного удара в Полтаве. Сирены воздушной тревоги включились уже после падения снаряда.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ начали сбрасывать с дронов кассетные боеприпасы на российские регионы

      Почти четверть крупных компаний в России захотели повысить отпускные цены

      Оценено влияние ежедневного употребления ягод на здоровье

      В России стало не хватать сырья для производства коньяка

      Россиянину отказали в обмене валюты в Европе из-за санкций

      Российского следователя обвинили в краже из полиции почти 300 шкур рыси

      В ХАМАС понадеялись на постоянную войну с Израилем

      В Израиле сочли очень плохой идеей паузу в войне с ХАМАС

      Нападение на машину на МКАД попало на видео

      53-летняя Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной для модного бренда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости