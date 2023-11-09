ТСН: в Днепропетровске произошел взрыв после объявления воздушной тревоги

В Днепропетровске произошел мощный взрыв после того, как власти объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Взрыв, как отмечают журналисты, прогремел около 3:30 по московскому времени.

Что стало его причиной, пока неизвестно. Граждан призвали спуститься в укрытие.

8 ноября стало известно о взрывах в Никополе и Марганецкой общине Днепропетровской области. Власти признали повреждение объекта местной инфраструктуры, однако подробности на этот счет раскрывать не стали.

Также сообщалось о взрыве, который стал следствием российского воздушного удара в Полтаве. Сирены воздушной тревоги включились уже после падения снаряда.