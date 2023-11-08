В Киеве заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области

МВД Украины: поврежден объект инфраструктуры в Днепропетровской области

В Никополе и Марганецкой общине Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры в результате взрывов. Об этом заявила пресс-служба МВД Украины в Telegram-канале.

«В результате ударов по Никополю повреждены (...) 14 хозяйственных построек, солнечные панели, газопроводы и линии электроснабжения. В селе Марганецкой общины поврежден объект инфраструктуры», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось о взрывах в Полтавской области. Как отмечалось, о детонациях проинформировали местные жители. Кроме того, взрыв произошел в Кривом Роге, после которого в регионе включили сигнал воздушной тревоги.