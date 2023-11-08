Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:53, 8 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области

МВД Украины: поврежден объект инфраструктуры в Днепропетровской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Национальная полиция Украины

В Никополе и Марганецкой общине Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры в результате взрывов. Об этом заявила пресс-служба МВД Украины в Telegram-канале.

«В результате ударов по Никополю повреждены (...) 14 хозяйственных построек, солнечные панели, газопроводы и линии электроснабжения. В селе Марганецкой общины поврежден объект инфраструктуры», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось о взрывах в Полтавской области. Как отмечалось, о детонациях проинформировали местные жители. Кроме того, взрыв произошел в Кривом Роге, после которого в регионе включили сигнал воздушной тревоги.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      В США решили отдать Украине замороженные активы России. Центробанк и богатые россияне могут потерять миллиарды долларов

      В России в годовщину революции открыли памятник главному врагу советской власти

      Раскрыты подробности задержания мужчины с мачете в Люберцах

      Российский полковник рассказал об уникальности «летающих» танков в зоне СВО

      На Украине в очередной раз продлили военное положение

      В ХАМАС назвали причину непопадания россиян в списки на эвакуацию из Газы

      Слова главы Роспотребнадзора о ненадобности вакцинации от COVID-19 объяснили

      Страны G7 не смогли договориться о санкциях против российских алмазов

      Правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине

      Президента Молдавии обвинили в диктатуре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости