Стало известно о взрывах в Полтавской области
«Общественное»: в Полтавской области произошли взрывыСюжетВзрывы в Херсоне:
В Полтавской области произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суспiльне» («Общественное»).
По данным телеканала, о взрывах сообщили местные жители. Ранее сообщалось, что в Кривом Роге произошел взрыв, после которого в регионе включили сигнал воздушной тревоги.
1 ноября в Херсоне произошло несколько взрывов. Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко призвал жителей не оставаться на открытом пространстве и перейти в более безопасные места.
Днем ранее Мрочко заявил о повреждении складских помещений в Херсоне. По его словам, удар пришелся на центр города.