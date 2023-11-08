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02:18, 8 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Полтавской области

«Общественное»: в Полтавской области произошли взрывы
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

В Полтавской области произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суспiльне» («Общественное»).

По данным телеканала, о взрывах сообщили местные жители. Ранее сообщалось, что в Кривом Роге произошел взрыв, после которого в регионе включили сигнал воздушной тревоги.

1 ноября в Херсоне произошло несколько взрывов. Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко призвал жителей не оставаться на открытом пространстве и перейти в более безопасные места.

Днем ранее Мрочко заявил о повреждении складских помещений в Херсоне. По его словам, удар пришелся на центр города.

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      Марина Совина
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