Стало известно о взрывах в Полтавской области

«Общественное»: в Полтавской области произошли взрывы

В Полтавской области произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суспiльне» («Общественное»).

По данным телеканала, о взрывах сообщили местные жители. Ранее сообщалось, что в Кривом Роге произошел взрыв, после которого в регионе включили сигнал воздушной тревоги.

1 ноября в Херсоне произошло несколько взрывов. Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко призвал жителей не оставаться на открытом пространстве и перейти в более безопасные места.

Днем ранее Мрочко заявил о повреждении складских помещений в Херсоне. По его словам, удар пришелся на центр города.