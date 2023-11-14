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04:23, 14 ноября 2023Бывший СССР

В Хмельницкой области произошли взрывы

В Хмельницкой области Украины произошли взрывы, объявлена воздушная тревога

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

В Хмельницкой области Украины произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале ТСН.

Отмечается, что в регионе объявлена воздушная тревога. «В ночь на 14 ноября 2023 года на территории Хмельницкой области прогремели взрывы. В частности, речь шла о взрывах в Старконе», — сообщает телеканал.

Ранее сообщалось о взрыве в Харькове. При этом в Харьковской области воздушная тревога не объявлялась. В результате взрыва произошел пожар на автозаправочной станции в районе железнодорожного вокзала.

12 ноября стало известно о взрывах в Херсоне, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины. Характерные звуки были слышны в прибрежных городских районах. Жителей призвали не выходить без нужды на улицу и держаться подальше от окон.

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