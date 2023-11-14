На Украине сообщили о взрыве в Кропивницком

В украинском городе Кропивницком произошли взрывы

На Украине в городе Кропивницком произошли взрывы. Об этом сообщает «Страна.ua».

Региональные власти подтвердили данную информацию и призвали граждан не публиковать кадры произошедших взрывов в социальных сетях.

Также сообщается о взрывах в подконтрольном Украине Херсоне. По данным очевидцев, инцидент произошёл в Корабельном районе города.

Ранее глава Хмельницкой областной администрации сообщил, что во время воздушной тревоги, объявленной в ночь на 14 ноября, сработали силы противовоздушной обороны. При этом он пояснил, что в профильные службы не поступало информации о повреждении инфраструктуры и пострадавших.