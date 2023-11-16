В Китае допустили согласие Европы на компромисс с Россией по Украине

GT: Европа устала помогать Украине, поэтому она может пойти на компромисс с РФ

Усталость европейских стран от военной помощи Украине может подтолкнуть их к компромиссу с Россией по урегулированию конфликта, пишет китайская газета Global Times (GT) со ссылкой на экспертов.

Они обратили внимание на разногласия между членами Евросоюза (ЕС) по вопросу поддержки Киева ценой сокращения собственного бюджета, отметив, что это привело к пересмотру позиции по украинскому конфликту. По словам аналитиков, сейчас в Европе склоняются к переговорам и компромиссам.

Кроме того, говорится в материале, роль также сыграли эскалация на Ближнем Востоке и безуспешное контрнаступление украинской армии. «Поэтому, если мы представим себе картину в целом, инвестиции Киеву, безусловно, сократятся», — пишет издание. Эксперты также отметили, что положение украинских войск ухудшит отсутствие поставок обещанного европейского оружия. Они добавили, что российская оборона мешает прорыву на поле боя.