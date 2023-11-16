Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:25, 16 ноября 2023Россия

В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом

Песков сообщил, что Путин проведет 16 ноября оперативное совещание с Совбезом

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в четверг, 16 ноября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам представителя Кремля, президент работает в Ново-Огареве. Совещание с Совбезом запланировано на вторую половину дня, о его темах Песков пообещал проинформировать позже.

Помимо этого, у Путина запланирован ряд непубличных встреч, подробности которых пресс-секретарь главы государства не раскрыл.

Ранее стало известно, что Путин встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который посетит Россию с официальным визитом с 21 по 22 ноября. Встречи пройдут в узком и расширенном составах.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Из МГИМО уволили преподавателя, который позвал на лекцию Ивана Урганта. Что известно о скандале?

      В ЦБ обеспокоились ростом цен на жилье

      В Госдуме выступили против уголовной ответственности за склонение к абортам

      Кадыров перечислил критерии «брата»

      Глава ЦБ заявила об опасности текущего уровня инфляции

      ФСБ пресекла работу координируемых с Украины нарколабораторий

      Уролог развеяла популярный миф о причине болезней почек

      Летевший из России в Армению самолет сменил курс и сел в другой стране

      Владельца сетей «Тануки» и «Ерш» объявили в розыск. Ему угрожал основатель «Мужского государства»

      Мужчина выбросил на улицу домашних питонов бывшей девушки после разрыва

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости