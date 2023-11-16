В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом

Песков сообщил, что Путин проведет 16 ноября оперативное совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин в четверг, 16 ноября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам представителя Кремля, президент работает в Ново-Огареве. Совещание с Совбезом запланировано на вторую половину дня, о его темах Песков пообещал проинформировать позже.

Помимо этого, у Путина запланирован ряд непубличных встреч, подробности которых пресс-секретарь главы государства не раскрыл.

Ранее стало известно, что Путин встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который посетит Россию с официальным визитом с 21 по 22 ноября. Встречи пройдут в узком и расширенном составах.