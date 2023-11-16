Президент Таджикистана посетит Россию с официальным визитом

ТАСС: президент Таджикистана Рахмон посетит Россию для встречи с Путиным

Россию с официальным визитом посетит президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лидера республики.

«Эмомали Рахмон посетит Россию с официальным визитом 21-22 ноября. Он встретится с российским президентом Владимиром Путиным, встречи пройдут в узком и расширенном составах», — отметил руководитель пресс-службы президента Таджикистана Абдуфаттох Шарифзода.

В последний раз Рахмон посещал Россию в мае текущего года, чтобы присутствовать на параде Победы. За время своего правления он совершил свыше 80 поездок на территорию РФ.

В октябре президенты России и Таджикистана провели встречу в Бишкеке. Мероприятие состоялось в преддверии заседания Совета глав государств СНГ.

Таджикский лидер также призвал Москву не относиться к странам Центральной Азии как к республикам бывшего СССР. Соответствующее высказывание прозвучало в ходе форума «Россия — Центральная Азия» в Астане.