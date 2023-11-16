Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:31, 16 ноября 2023Бывший СССР

Президент Таджикистана посетит Россию с официальным визитом

ТАСС: президент Таджикистана Рахмон посетит Россию для встречи с Путиным

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россию с официальным визитом посетит президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лидера республики.

«Эмомали Рахмон посетит Россию с официальным визитом 21-22 ноября. Он встретится с российским президентом Владимиром Путиным, встречи пройдут в узком и расширенном составах», — отметил руководитель пресс-службы президента Таджикистана Абдуфаттох Шарифзода.

В последний раз Рахмон посещал Россию в мае текущего года, чтобы присутствовать на параде Победы. За время своего правления он совершил свыше 80 поездок на территорию РФ.

В октябре президенты России и Таджикистана провели встречу в Бишкеке. Мероприятие состоялось в преддверии заседания Совета глав государств СНГ.

Таджикский лидер также призвал Москву не относиться к странам Центральной Азии как к республикам бывшего СССР. Соответствующее высказывание прозвучало в ходе форума «Россия — Центральная Азия» в Астане.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО России и его жену нашли мертвыми. Что известно о генерале?

      Финская береговая охрана сообщила о завершении ремонта российского кабеля

      Российская актриса высмеяла дизайн откровенного платья

      В России начали сдавать китайские контейнеры на металлолом

      Россиянам захотели запретить сдавать квартиры без «Госуслуг»

      Стала известна причина розыска основателя сетей «Тануки» и «Ерш»

      Стало известно о крупных долгах Меладзе перед налоговой

      Израиль обратился к жителям сектора Газа

      Россиянам назвали меры защиты от коронавируса на фоне всплеска заболеваемости

      Посол Израиля раскритиковал идею о вхождении сил ООН в Газу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости