В Кремле раскрыли детали встречи Путина с представителями бизнеса

Песков: Путин говорил об инвестпривлекательности экономики на встрече с бизнесом

На встрече с представителями бизнеса президент России Владимир Путин говорил о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности экономики. Такие детали раскрыл его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам Пескова, на встрече с бизнесменами был «обстоятельный разговор». В ходе мероприятия также затрагивались темы, связанные с Российским союзом промышленников и предпринимателей. «Речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности нашей экономики, по созданию более чем конкурентоспособных условий для завершения процесса перевода [в Россию] компаний», — рассказал официальный представитель Кремля.