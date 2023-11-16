В Кремле выразили недоумение из-за антироссийской позиции Чехии

Песков: антироссийская позиция Чехии вызывает недоумение, Россия ее отвергает

Антироссийская позиция Чехии вызывает недоумение, Москва ее категорически отвергает. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Такая глубоко антироссийская позиция чешских властей, конечно, вызывает абсолютное недоумение, мы категорически отвергаем такую позицию, не приемлем ее. Сейчас анализируем ситуацию», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее глава МИД Чехии Ян Лилавский сообщил, что правительство одобрило включение российского ФГУП «Госзагрансобственность», которое управляет недвижимостью России в европейской стране, в национальный санкционный список.