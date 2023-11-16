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14:30, 16 ноября 2023Бывший СССР

В Литве предложили закрыть ряд погранпунктов с Белоруссией

Литва может закрыть часть КПП на границе с Белоруссией

Фото: Janis Laizans / Reuters

Председатель комитета Сейма Литвы по бюджету и финансам Миндаугас Линге предложил закрыть часть контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией. Его слова передает Delfi.

Депутат утверждает, что якобы через погранпункты на территорию Литвы поступает контрабанда. При этом МВД республики отмечает, что в последнее время количество случаев выявления нелегально провезенной на территорию страны продукции увеличивается, в то время как ее объем снижается.

«Давайте сформулируем несколько предложений. Оценить возможность закрытия контрольно-пропускных пунктов, через которые в Литву проходят крупные потоки контрабанды. И оценить возможность выделения дополнительных средств на закупку новой техники на тех пограничных пунктах, где контроль обеспечивается недостаточно», — заявил Линге в ходе заседания комитета.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа в ходе беседы с журналистами отметил, что Литва имеет с Россией и Белоруссией протяженную границу, и в связи с этим следует оценить как экономические последствия такого решения, так и безопасность жителей страны.

Ранее сообщалось, что Литва решила ограничить транзит товаров двойного назначения во избежание их попадания на территорию РФ.

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      Александр Курбатов
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