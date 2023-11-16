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15:17, 16 ноября 2023Россия

В Москве беременной заключенной предложили партнерские роды с конвоирами

Меркачева: в Москве акушеры выписали заключенную спустя два часа после родов

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Москве акушеры роддома №8 предложили беременной заключенной партнерские роды, чтобы оформить проход конвоиров. Об этом случае сообщила в Telegram-канале член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева.

Она пояснила, что женщину сначала отказывались принимать. Спустя два часа после родов акушеры выписали арестантку, отметила Меркачева.

«В родильном доме заявили, что с ними нужно заключить некое соглашение. Начальник медсанчасти СИЗО вызвала члена ОНК Марию Ботову (она медик по образованию) с просьбой помочь разобраться в ситуации. Под давлением правозащитников сотрудники роддома все же приняли женщину», — написала правозащитница.

По данным Меркачевой, после долгих споров врачи все же приняли роды по обычному сценарию. Но заключенную не стали размещать в палате, а вывезли в коридор и вскоре оформили выписку. В роддоме уверяют, что женщина сама подписала отказ от медицинской помощи.

Член СПЧ намерена обратиться за разъяснениями по ситуации к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой.

Ранее сообщалось, что в исправительной колонии №2 (ИК-2) Тюменской области мужчина принял роды у своей жены во время свидания.

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      Анна Щербакова
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