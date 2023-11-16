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01:53, 16 ноября 2023Интернет и СМИ

В Польше назвали условие победы России над Европой в случае войны

Polityka: Россия в случае войны с Европой может победить

Фото: Gerry Doyle / Reuters

Россия в случае войны с Европой сможет победить ее в затяжном конфликте, а «прогнать» российских военных с берегов польской Вислы не удастся. Об этом пишет журнал Polityka.

Как считает автор материала, единственный способ победить Европу — это не танковый бросок в Брюссель и Париж, как было прописано в планах во времена Холодной войны, а «затяжные бои на истощение». «Прогнать их с берегов Вислы, куда они наверняка дойдут, как бы мы ни защищались, не получится. Они не отступят», — говорится в статье.

В материале также приводится мнение, что Россия сможет продержаться до тех пор, пока единство Запада не станет рушиться.

Ранее бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер в интервью Redacted признал, что США не смогут победить Россию на поле боя. По мнению Риттера, Соединенные Штаты способны вести войну, однако не могут в ней победить: Вашингтон потерпит поражение против любого противника, обладающего хоть каким-то военным потенциалом.

Оружие России
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      Екатерина Подвигина
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