Polityka: Россия в случае войны с Европой может победить

Россия в случае войны с Европой сможет победить ее в затяжном конфликте, а «прогнать» российских военных с берегов польской Вислы не удастся. Об этом пишет журнал Polityka.

Как считает автор материала, единственный способ победить Европу — это не танковый бросок в Брюссель и Париж, как было прописано в планах во времена Холодной войны, а «затяжные бои на истощение». «Прогнать их с берегов Вислы, куда они наверняка дойдут, как бы мы ни защищались, не получится. Они не отступят», — говорится в статье.

В материале также приводится мнение, что Россия сможет продержаться до тех пор, пока единство Запада не станет рушиться.

Ранее бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер в интервью Redacted признал, что США не смогут победить Россию на поле боя. По мнению Риттера, Соединенные Штаты способны вести войну, однако не могут в ней победить: Вашингтон потерпит поражение против любого противника, обладающего хоть каким-то военным потенциалом.