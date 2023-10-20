В США признали невозможность победить Россию на поле боя

Экс-разведчик Риттер: США не смогут победить Россию на поле боя

Бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер в интервью Redacted признал, что США не смогут победить Россию на поле боя.

«Давайте будем честны. Если бы прямо сейчас в Европе мы вступили в войну с Россией, то у нас было бы недостаточно военной силы для того, чтобы одержать верх», — заявил он.

По мнению Риттера, США способны вести войну, однако не могут в ней победить: Вашингтон потерпит поражение против любого противника, обладающего хоть каким-то военным потенциалом.

Ранее Риттер рассказал, что Российская армия успешно уничтожает противовоздушную оборону Украины, что позволяет ей эффективно наносить удары по тылам противника. По мнению экс-разведчика, на Западе привыкли замалчивать успехи армии России.