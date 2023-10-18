В США признали успехи России в уничтожении украинской ПВО
Российская армия успешно уничтожает противовоздушную оборону (ПВО) Украины, что позволяет ей эффективно наносить удары по тылам противника. Об этом сообщил бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер в своем авторском подкасте Ask the Inspector в X (бывший Twitter).
«Я называю это подавлением воздушной обороны противника. Россия провела кампанию по уничтожению систем ПВО Украины. Я считаю, что это один из самых важных аспектов конфликта», — сказал он.
По мнению экс-разведчика, на Западе привыкли замалчивать успехи армии России в уничтожении украинских ПВО, тогда как «теперь русские могут бить по нужным им целям».
Ранее Риттер заявил, что блок НАТО ожидает распад в случае военной победы России в конфликте на Украине. «Я даже не уверен, сможет ли Евросоюз выстоять, когда конфликт подойдет к концу», — поделился мнением отставной военный.