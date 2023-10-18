Экс-разведчик Риттер заявил, что армия России успешно уничтожает ПВО Украины

Российская армия успешно уничтожает противовоздушную оборону (ПВО) Украины, что позволяет ей эффективно наносить удары по тылам противника. Об этом сообщил бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер в своем авторском подкасте Ask the Inspector в X (бывший Twitter).

«Я называю это подавлением воздушной обороны противника. Россия провела кампанию по уничтожению систем ПВО Украины. Я считаю, что это один из самых важных аспектов конфликта», — сказал он.

По мнению экс-разведчика, на Западе привыкли замалчивать успехи армии России в уничтожении украинских ПВО, тогда как «теперь русские могут бить по нужным им целям».

Ранее Риттер заявил, что блок НАТО ожидает распад в случае военной победы России в конфликте на Украине. «Я даже не уверен, сможет ли Евросоюз выстоять, когда конфликт подойдет к концу», — поделился мнением отставной военный.