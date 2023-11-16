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15:15, 16 ноября 2023Россия

В России ответили на слова Зеленского о заморозке украинского конфликта

Депутат Новиков заявил, что РФ не устроит затягивание конфликта на Украине

Фото: Thomas Peter / Reuters

Сохранение конфликта на Украине в такой явной форме — это вопрос выживания президента страны Владимира Зеленского в политическом смысле, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с «Лентой.ру» он ответил на слова украинского лидера о нежелании замораживать конфликт.

Парламентарий отметил, что необходимо сначала определиться в терминологии.

«Если под заморозкой конфликта иметь в виду его пролонгирование на бесконечно долгий срок, когда обе стороны окажутся недовольны ситуацией и будет сформирована обстановка вялотекущего конфликта, то эта ситуация вряд ли устраивает нас самих. Мы должны выступать за завершение конфликта, а не за его пролонгирование на бесконечно долгий срок под видом заморозки», — заявил он.

Но если под заморозкой имеется в виду прекращение конфронтации и поиск взаимоприемлемого решения, то у Зеленского, по мнению депутата, есть мотивы не идти этим путем.

Ситуация для обеих сторон является довольно сложной. Каждая сторона понимает, что определить саму повестку переговоров будет весьма непросто

Дмитрий Новиковпервый зампред комитета Госдумы по международным делам

«Россия, обозначая цели специальной военной операции, сказала о необходимости защитить Донбасс, о необходимости обеспечить денацификацию и демилитаризацию Украины. Ясно, что решение этих задач в каком-то основательном объеме перечеркивает все, чем живет Зеленский и чем питается его режим. Для него прекращение конфликта и мирная жизнь означают совершенно новый этап его политической деятельности, когда все начнут подводить итоги и считать долги, которые накопил Зеленский за это время», — считает Новиков.

Кроме того, украинскому лидеру придется управлять страной, которая находится в кризисном состоянии, отметил парламентарий.

«Списать этот кризис на необходимость вести военные действия уже не получится. Поэтому неслучайно Зеленский подписал известный документ, в котором сам себе запретил вести переговоры с Москвой. Такова на сегодняшний день ситуация, если смотреть на вещи открыто», — заключил депутат.

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