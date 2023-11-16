В России резко выросли закупки зарубежных одежды и обуви

«Известия»: поставки обуви из-за рубежа выросли в России на 47 %

Импорт обуви и верхней одежды резко вырос в III квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, прибавив 47 и 38 процентов соответственно, пишут «Известия».

Отмечается, что на значительное увеличение закупок оказал влияние эффект низкой базы, а также налаживание параллельного импорта и в целом обновленных логистических цепочек. Сейчас доля иностранных товаров указанных категорий в России превышает половину. На рынке представлено 56 процентов зарубежной обуви и 55 процентов одежды.

В 2022 году привычная продукция перестала поставляться стандартными способами и пришлось искать замену на других рынках, либо рассматривать варианты с изменением каналов поставок, напомнила руководитель товарной группы «Легпром» ЦРПТ Анна Петрушина. В настоящее время изменения на рынке завершились, а ниши ушедших из страны брендов замещены, объяснила эксперт.

Осенью 2023 года цены на верхнюю одежду в России выросли на четверть. По словам экспертов, изменения связаны с наступлением сезона высокого спроса и выходом на рынок новых коллекций.

.