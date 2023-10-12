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08:13, 12 октября 2023Экономика

Верхняя одежда в России подорожала на четверть

Осенью 2023 года цены на верхнюю одежду в России выросли на 25,7 %

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Осенью 2023 года цены на верхнюю одежду в России выросли на четверть (плюс 25,7 процента) по сравнению с летом. О подорожании вещей со ссылкой на аналитиков сообщает газета «Известия».

Проанализировав структуру предложения и спроса, эксперты отметили, что в среднем россияне покупали пальто в сентябре за 9754 рубля (плюс 21,8 процента), плащи — за 7360 (плюс 34,3 процента), теплые куртки — за 5494 (плюс 37,1 процента), а ветровки — за 2797 рублей (плюс 9,7 процента).

«Повышение цен — закономерная тенденция, связанная с наступлением сезона высокого спроса и выходом на рынок новых коллекций», — объяснила руководитель оператора «Честного знака» Анна Петрушина.

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Сейчас в России большую часть рынка пальто (74 процента) занимает импорт. Аналогичная ситуация с куртками (67 процентов) и ветровками (55 процентов). Только в сегменте плащей преобладают отечественные товары (75 процентов), добавила эксперт.

Как отметили аналитики Фонда «Общественное мнение», в сентябре заметнее всего из непродовольственных товаров в России подорожал бензин (41 процент опрошенных), лекарства и медикаменты (31 процент), одежда и обувь (23 процента), стройматериалы (22 процента), электроника и бытовая техника (18 процента).

По данным Центра развития перспективных технологий, в 2022 году текстильная продукция в России подорожала на 8,7 процента. Сильнее всего подорожали комплекты постельного белья — на 41,8 процента. Цены на ветровки поднялись на 17 процентов. При этом в целом верхняя одежда подешевела за год на 6,9 процента.

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    Вячеслав Агапов
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