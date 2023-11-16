В России заявили о потере интереса к Украине на полях АТЭС

МИД России: интерес к Украине на полях АТЭС ослаб по сравнению с прошлым годом

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что интерес к ситуации вокруг Украины на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) ослаб по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС.

«Фактор Украины, который в прошлом году просто пылал и выдвигался в качестве чуть ли не единственного и основного источника всех бед на продовольственных и энергетических рынках, в этом году был более приглушен», — сказал он.

По словам Панкина, на заседаниях тема украинского конфликта была поднята только небольшим числом стран.

Ранее сообщалось, что к российской делегации на саммите АТЭС в Сан-Франциско относятся достойно. Глава делегации, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук выразил надежду, что форум останется сугубо экономическим, хотя предпринимаются попытки политизации мероприятия.

Саммит АТЭС проходит в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября. Форум объединяет 21 страну, в том числе США, Китай, Россию, Канаду, Мексику и Японию.