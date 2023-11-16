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07:26, 16 ноября 2023Россия

В российском регионе провалился под лед вездеход с лесорубами

В Иркутской области вездеход с лесорубами провалился под лед на переправе

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Иркутской области провалился и ушел под воду вездеход с находившимися на нем вальщиками леса. Об этом сообщает региональный главк МЧС России в Telegram.

ЧП произошло в Катанском районе области. Водитель выехал на лед реки Ичера в отсутствие ледовой переправы. Вездеход провалился в нескольких метрах от берега.

Четверых из шести находившихся на борту человек спасти не удалось. Помимо лесорубов, в вездеходе были водитель и руководитель работ. Им удалось выжить, поскольку они находились в кабине.

СК России выясняет все обстоятельство случившегося. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Якутии ушел под лед снегоход с людьми. Это произошло в 25 километрах от села Оймякон — одного из «Полюсов холода».

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      Алан Босиков
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