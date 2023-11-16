В российском регионе провалился под лед вездеход с лесорубами

В Иркутской области вездеход с лесорубами провалился под лед на переправе

В Иркутской области провалился и ушел под воду вездеход с находившимися на нем вальщиками леса. Об этом сообщает региональный главк МЧС России в Telegram.

ЧП произошло в Катанском районе области. Водитель выехал на лед реки Ичера в отсутствие ледовой переправы. Вездеход провалился в нескольких метрах от берега.

Четверых из шести находившихся на борту человек спасти не удалось. Помимо лесорубов, в вездеходе были водитель и руководитель работ. Им удалось выжить, поскольку они находились в кабине.

СК России выясняет все обстоятельство случившегося. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Якутии ушел под лед снегоход с людьми. Это произошло в 25 километрах от села Оймякон — одного из «Полюсов холода».