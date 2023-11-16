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18:22, 16 ноября 2023Ценности

В сети восхитились фото бывшей участницы «Фабрики звезд» в откровенном наряде

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Бывшая участница реалити-шоу «Фабрика звезд», солистка поп-группы «Тутси» Мария Вебер показала фото в откровенном наряде и восхитила подписчиков. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя исполнительница предстала перед камерой в черной одежде в стиле костюмов для танца живота — бра с треугольными чашками и облегающей юбке с заниженной талией. Верхняя и нижняя часть наряда были соединены металлическими звеньями, от которых вдоль ребер шли цепочки. Мария уложила распущенные волосы волнами, накрасила губы коричневой помадой и завершила образ серьгами-подвесками.

Пользователи сети оценили внешний вид знаменитости в комментариях: «Вы просто супер», «Огонь», «Невероятная красотка», «Богиня», «Маша снова будоражит сердца (...) всех мужчин».

Ранее в ноябре бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде на премии журнала Voice «Главные лица». 40-летняя исполнительница появилась на публике в облегающем прозрачном комбинезоне с длинными рукавами, который был украшен узорами из жемчужин.

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      Карина Черных
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