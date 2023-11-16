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19:17, 16 ноября 2023Ценности

В сети высмеяли новый образ Инстасамки со словами «чем дальше, тем страшнее»

Фото: @instasamka

Подписчики высмеяли в сети новый образ рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, со словами «чем дальше, тем страшнее». Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя исполнительница поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в черном платье с горловиной. Кроме того, она надела капроновые колготки и остроносые туфли в тон. Также девушка примерила массивные серьги в виде сердца.

Поклонники обратили внимание на макияж знаменитости, который подчеркнул мешки под глазами. «Не очень образ удался. Лет на 40 выглядит», «Вы специально нанесли тональный крем, который не перекрывает синяки?», «Ой, к нам вернулась старуха Шапокляк», «Так быстро летит время. Она уже стара», «Зачем синяки под глазами рисовать?» — писали они.

Ранее Инстасамка показала естественную внешность и восхитила фанатов. Знаменитость опубликовала видео, в котором продемонстрировала свое преображение с помощью макияжа. Так, в начале ролика девушка предстала перед камерой в черном свитшоте и без косметики на лице.

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      Карина Черных
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