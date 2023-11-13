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10:48, 13 ноября 2023Ценности

Инстасамка показала лицо без макияжа и восхитила фанатов

Кадр: @instasamka

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала естественную внешность и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя знаменитость поделилась видео, в котором продемонстрировала свое преображение с помощью макияжа. Так, в начале ролика девушка предстала перед камерой в черном свитшоте и без косметики на лице. После смены кадра артистка позировала с черными графичными стрелками на глазах и серебристой помадой на губах. Кроме того, она надела полупрозрачную облегающую кофту и крупные серьги.

Поклонники восхитились натуральной красотой исполнительницы, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Так нравится Инстасамка без косметики», «Без макияжа лучше», «Без косметики такая милая. Сразу вспоминаю ту Дашу до популярности», «Шикарная», «Просто невероятная без макияжа», — высказывались они.

В октябре Инстасамка раскрыла причины сожаления о пережитой пластической операции. В первую очередь певица заявила, что пожалела о пластике из-за последующих унижений, с которыми она столкнулась в период восстановления.

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      Карина Черных
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