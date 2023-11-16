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21:54, 16 ноября 2023Мир

В США обвинили Зеленского в желании продолжать конфликт

Бывший агент ЦРУ Джиральди обвинил Зеленского в желании продолжать конфликт
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Olivier Matthys / Pool / Reuters

Бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что президент Украины Владимир Зеленский единственный в стране хочет продолжать конфликт в текущем виде.

По его мнению, украинский лидер по политическим и, возможно, личным причинам не хочет прекращения конфликта. Джиральди считает, что глава государства заблуждается, придерживаясь подобной позиции.

Бывший агент ЦРУ добавил, что в настоящий момент у Соединенных Штатов появилась другая, более серьезная проблема из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. «Поддержка Украины рушится, потому что она неустойчивая и всегда была таковой», — заявил Джиральди.

Ранее сообщалось, что западные страны считают, что конфликт на Украине можно урегулировать по корейскому сценарию с организацией военных баз НАТО в стране. Они хотели бы заморозить границы нынешней линии фронта, а остальную часть Украины, как и Южная Корея, защитить американскими гарантиями безопасности и даже базами США.

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      Марина Совина
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