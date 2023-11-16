В США предрекли отправку военных в Европу после остановки поддержки Киева

Сенатор Рид: военных США отправят в Европу в случае остановки поддержки Киева

После прекращения военной помощи США Украине и в случае эскалации конфликта американских солдат могут отправить на войну в Восточной Европе. Об этом заявил сенатор Джек Рид.

По его мнению, последствия данного конфликта при прекращении помощи Украине будут ощущаться «далеко за пределами страны». Сенатор также допустил, что в случае поражения Киева Россия может напасть на союзников США по НАТО.

Ранее американские власти предупредили, что ресурсы на оказание помощи Украине заканчиваются после недавнего очередного транша военной и финансовой поддержки страны. Как отметил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, США готовы продолжать помогать Киеву, однако их ресурсы «приближаются к пределу возможностей». Усугубить ситуацию может борьба на два фронта, так как теперь страна принимает активное участие в израильско-палестинском конфликте.