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02:18, 16 ноября 2023Мир

Раскрыт план США по расправе над Зеленским

Экс-агент ЦРУ Джиральди: убить Зеленского могут украинские чиновники

Фото: Olivier Matthys / Pool / Reuters

США могут расправиться с президентом Украины Владимиром Зеленским самостоятельно, но наверняка решат поручить эту задачу враждебным ему чиновникам или генералам. Такое мнение высказал бывший разведчик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он полагает, что агенты ЦРУ, скорее всего, попытаются переложить на украинцев организацию убийства главы государства. Госдеп, военная разведка и ЦРУ признают неизбежность поражения Киева, утверждает Джиральди. По его словам, в ведомствах спорят лишь о сроках.

Экс-разведчик также отреагировал на утверждения Зеленского о всеобъемлющей поддержке Украины в западных странах, усомнившись в их правдивости. «Я видел не так уж много сообщений по поводу предложений о помощи. Думаю, что он фантазирует», — отметил он.

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