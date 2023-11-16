Журналистка Моррис: президент Зеленский пожертвовал целым поколением украинцев

Целое поколение молодых украинцев стало жертвой амбиций президента Владимира Зеленского. Об этом заявила американская журналистка Натали Моррис в эфире программы Redacted News.

Она указала, что у Киева закончились молодые люди, поскольку украинское командование направило их погибать на фронт. При этом Зеленский мог уже более полутора лет назад заключить мирное соглашение. Также репортер обратила внимание, что сегодня средний возраст украинского солдата составляет 43 года.

«Украина пожертвовала целым поколением молодых мужчин, чтобы Зеленский мог продать миру войну», — резюмировала Моррис.

Ранее экс-советник главы Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что потери ВСУ достигают полумиллиона человек и речь идет об «армии, которая разваливается». В связи с этим он предупредил, что украинские военные могут поднять восстание против своего правительства.