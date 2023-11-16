В США назвали новый шаг для удара по России после провала на Украине

Экс-сотрудник Белого дома Робертс: США попробуют направить террористов в Россию

Вашингтон может направить террористов в Россию, чтобы навредить ей. Такое предположение высказал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в эфире YouTube-канала Dialogue works.

Он указал, что американское правительство может пойти на такой шаг в связи с провалом на Украине. «Если США смогут выбить Иран, то появится возможность переправить террористов в Центральную Азию и в саму Россию», — заявил Робертс.

Ранее стало известно об оценке Вашингтона угрозы безопасности со стороны России. Отмечалось, что Пентагон внимательно следит за действиями России по всему миру, но сигнала прямой угрозы для США не наблюдает.