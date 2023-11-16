Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:22, 16 ноября 2023Интернет и СМИ

В США назвали новый шаг для удара по России после провала на Украине

Экс-сотрудник Белого дома Робертс: США попробуют направить террористов в Россию
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Tom Brenner / Reuters

Вашингтон может направить террористов в Россию, чтобы навредить ей. Такое предположение высказал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в эфире YouTube-канала Dialogue works.

Он указал, что американское правительство может пойти на такой шаг в связи с провалом на Украине. «Если США смогут выбить Иран, то появится возможность переправить террористов в Центральную Азию и в саму Россию», — заявил Робертс.

Ранее стало известно об оценке Вашингтона угрозы безопасности со стороны России. Отмечалось, что Пентагон внимательно следит за действиями России по всему миру, но сигнала прямой угрозы для США не наблюдает.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Он им и является» Байден назвал Си Цзиньпина диктатором спустя три часа после рукопожатия

      Ургант отреагировал на увольнение пригласившего его в МГИМО преподавателя

      В трех российских селах пропало электричество после обстрела со стороны Украины

      Названы самые популярные маршруты для новогодних каникул среди россиян

      Россиянам перечислили простые способы откладывания денег

      Обнаружена серьезная проблема для современной модели Вселенной

      Пентагон вновь провалил ревизию

      В США назвали новый шаг для удара по России после провала на Украине

      Вступление Украины в НАТО неприемлемо. В Москве отказались видеть Киев в альянсе в любом виде

      В США заявили о желании вернуться к диалогу с Россией по вооружениям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости