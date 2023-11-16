В Таиланде задержали вандалов с рогатками за нападения на туристические автобусы

Тайцев с рогатками задержали за нападения на автобусы для туристов на Пхукете

Полиция Таиланда задержала двух вандалов по делу о нападении на туристические автобусы на Пхукете. Подробностями делится портал «Новости Пхукета».

В поле зрения правоохранителей попали двое тайцев 34 и 29 лет. Они ездили по острову на мотоциклах и обстреливали автобусы для туристов тяжелыми металлическими шариками из обычных рогаток. К моменту задержания нарушители успели повредить 10 транспортных средств.

Выяснилось, что мужчины работали по заказу неназванной компании-перевозчика, которая таким образом решила расправиться с конкурентами. Вознаграждение за каждый выведенный из строя автобус составляло 1000 тайских батов (2,5 тысячи рублей).

Также известно, что от действий вандалов пострадала транспортная компания, которая обслуживает туроператора Anex Tour. На некоторых автобусах перевозили в том числе и российских туристов.

Ранее на Пхукете сотрудника местного отеля задержали за участие в бандитской группировке. Подозреваемый, известный как Мистер США, вместе с подельниками напал на члена конкурирующей банды и нанес ему тяжелые увечья.