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07:07, 16 ноября 2023Россия

В трех российских селах пропало электричество после обстрела со стороны Украины

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Курскую область, в трех селах нет света

В трех селах Курской области пропал свет после обстрела со стороны Украины. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт в Telegram.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли регион, снаряды взорвались около села Мартыновка, уточнил Старовойт. Указанный населенный пункт находится в 19 километрах но российско-украинской границы. После обстрела энергоснабжение нарушено в самой Мартыновке, а также в селах Черкасское Поречное и Казачья Локня, отметил он.

В результате обстрела никто не пострадал. «Специалисты приступят к его восстановлению, как только будет безопасно», — добавил губернатор.

Ранее ВСУ обстреляли еще один приграничный российский регион – Брянскую область. Атаке подвергся поселок Новенькое в двух километрах от границы с Украиной. Одно жилое домовладение получило частичные повреждения.

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      Алан Босиков
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