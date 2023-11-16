Виктория Боня пришла на интервью без штанов

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня пришла на интервью YouTube-шоу «Алена, блин!» без штанов и подверглась критике в сети.

Во время разговора с журналисткой Аленой Жигаловой 43-летняя знаменитость встала перед камерой и продемонстрировала свой образ. После этого она распахнула кожаную куртку, под которой оказались розовый укороченный топ, колготки и черные трусы. «Кто-то бы сказал: "Еще бы бирку повесила на трусы. Пришла как реклама эскорта". Друзья, я в этих трусах загораю на пляже», — объяснила она.

Пользователи сети не оценили внешний вид Бони, о чем принялись писать в комментариях под видео. «Все деньги потратила на операцию? На юбку денег не осталось?», «Я одна не поняла, почему под пиджаком был только топ с колготками?», «На штаны явно денег не хватило», «Понятно, что не в чем было пойти к Алене, но колготки и трусы юбку точно не заменили», «А в чем прикол приходить на интервью в колготках? Это новая мода? Я так в магазин ходила, когда мне было 15 лет: куртка, майка и колготки», — возмущались они.

Ранее Виктория Боня показала внешность без макияжа и фильтров после пластической операции. На размещенных кадрах знаменитость предстала во время того, как готовилась к выходу в свет. Она сидела на стуле, пока стилист делал ей прическу. При этом инфлюэнсерша продемонстрировала лицо без косметики.