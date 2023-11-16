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14:51, 16 ноября 2023Мир

Внук де Голля предупредил о росте терроризма в ЕС из-за действий Франции

Пьер де Голль: позиция Франции по Израилю приведет к росту терроризма в ЕС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israeli Defence Forces / Handout / Reuters

Недипломатичная позиция Франции по конфликту Израиля и исламистской группировки ХАМАС приведет к росту терроризма в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил Пьер де Голль, являющийся внуком первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля, передает ТАСС.

«К сожалению, позиция французского правительства приведет к социальному расколу в обществе, особенно учитывая, что арабское население в стране сильно представлено, и к развитию терроризма в Европе, увеличению количества террористов в Европе», — предупредил де Голль.

Он указал, что действия президента Франции Эммануэля Макрона является политической ошибкой. Он резюмировал, что с подобным подходом Париж не будет допущен до решения важнейших международных проблем.

Ранее де Голль заявил, что НАТО проиграла в украинском конфликте — у США и европейских стран нет возможности его продолжать. Он также указал на ошибочную позицию Франции в украинском кризисе. По его словам, французские власти загнали себя в ловушку, но могут и должны изменить ситуацию.

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      Максим Габриелян
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