Внук де Голля предупредил о росте терроризма в ЕС из-за действий Франции

Пьер де Голль: позиция Франции по Израилю приведет к росту терроризма в ЕС

Недипломатичная позиция Франции по конфликту Израиля и исламистской группировки ХАМАС приведет к росту терроризма в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил Пьер де Голль, являющийся внуком первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля, передает ТАСС.

«К сожалению, позиция французского правительства приведет к социальному расколу в обществе, особенно учитывая, что арабское население в стране сильно представлено, и к развитию терроризма в Европе, увеличению количества террористов в Европе», — предупредил де Голль.

Он указал, что действия президента Франции Эммануэля Макрона является политической ошибкой. Он резюмировал, что с подобным подходом Париж не будет допущен до решения важнейших международных проблем.

Ранее де Голль заявил, что НАТО проиграла в украинском конфликте — у США и европейских стран нет возможности его продолжать. Он также указал на ошибочную позицию Франции в украинском кризисе. По его словам, французские власти загнали себя в ловушку, но могут и должны изменить ситуацию.