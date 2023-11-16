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14:09, 16 ноября 2023Мир

Внук де Голля заявил о проигрыше НАТО в украинском конфликте

Внук Шарля де Голля Пьер заявил о проигрыше НАТО в украинском конфликте

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

НАТО проиграла в украинском конфликте — у США и европейских стран нет возможности его продолжать. Таким мнением с ТАСС поделился Пьер де Голль — внук первого президента Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля.

Де Голль предположил, что Вашингтон в скором времени «уберет президента Украины Владимира Зеленского». Он также указал на ошибочную позицию Франции в украинском кризисе. По его словам, французские власти загнали себя в ловушку, но могут и должны изменить ситуацию.

«Нужно остановить эту трагедию», — заявил Пьер де Голль.

Ранее Пьер де Голль признался, что хочет получить российское гражданство. «Для меня было бы честью получить российское гражданство», — сказал он, добавив, что Россия «предлагает большие возможности».

Де Голль также отметил, что больше всего любит в России «глубокую и мощную культуру, интеллект и русский дух».

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      Виктория Кондратьева
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