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11:22, 16 ноября 2023Мир

Внук Шарля де Голля захотел российское гражданство

Внук Шарля де Голля экономист Пьер де Голль захотел получить гражданство РФ

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля экономист Пьер де Голль признался, что хочет получить российское гражданство. Его цитирует ТАСС.

«Для меня было бы честью получить российское гражданство», — сказал он, добавив, что Россия «предлагает большие возможности».

Де Голль также отметил, что больше всего любит в России «глубокую и мощную культуру, интеллект и русский дух».

Ранее внук французского генерала заявил о своем желании в будущем посетить Крым. Кроме того, он призывал добиться устойчивого мира с Россией и «урезонить американцев». Де Голль говорил, что поставки вооружений НАТО на Украину увеличивают риски третьей мировой войны.

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      Глеб Бажуткин
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