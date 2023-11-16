Внук Шарля де Голля захотел российское гражданство

Внук Шарля де Голля экономист Пьер де Голль захотел получить гражданство РФ

Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля экономист Пьер де Голль признался, что хочет получить российское гражданство. Его цитирует ТАСС.

«Для меня было бы честью получить российское гражданство», — сказал он, добавив, что Россия «предлагает большие возможности».

Де Голль также отметил, что больше всего любит в России «глубокую и мощную культуру, интеллект и русский дух».

Ранее внук французского генерала заявил о своем желании в будущем посетить Крым. Кроме того, он призывал добиться устойчивого мира с Россией и «урезонить американцев». Де Голль говорил, что поставки вооружений НАТО на Украину увеличивают риски третьей мировой войны.