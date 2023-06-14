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14:41, 14 июня 2023Путешествия

Внук Шарля де Голля захотел посетить Крым

Внук Шарля де Голля сообщил, что в будущем не исключает возможности посетить Крым

Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля экономист Пьер де Голль признался, что не исключает возможности в будущем посетить Крым. Об этом он сообщил РИА Новости.

Более того, Де Голль также рассказал, что хотел бы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2023 году, если позволит его график, а также во втором саммите Россия — Африка, который состоится в июле.

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Внука французского генерала пригласили посетить Крым во время конгресса Международного движения русофилов, который проходил в марте в Москве. Тогда состоялась встреча де Голля с представителями делового и культурного центра полуострова. Через два месяца экономист снова приехал в Россию и участвовал в открытии памятника своему знаменитому деду в Волгограде.

Ранее де Голль призвал добиться устойчивого мира с Россией и «урезонить американцев». Он также отметил, что Францию и Россию связывает общая история, которая должна перевесить все противоречия, возникшие из-за конфликта на Украине.

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    Марина Черняк
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