Внук Шарля де Голля Пьер призвал добиться устойчивого мира с РФ и «урезонить американцев»

Поставки вооружений НАТО на Украину увеличивают риски третьей мировой, заявил внук основателя и первого президента Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Его цитирует РИА Новости.

«К сожалению, это решение спровоцирует поставку все более мощного оружия, оружия все большей дальности. Она, к сожалению, увеличит риск ядерного конфликта», — сказал он, добавив, что настало время «урезонить американцев» и добиться «устойчивого мира» с Россией.

«Это та бездна, на грани которой мы стоим», — подчеркнул потомок французского политика.

Он также отметил, что Францию и Россию связывает общая история, которая должна перевесить все противоречия, возникшие из-за конфликта на Украине.

«Настало время, чтобы Франция и ее президент вспомнили, что они великая независимая нация, и чтобы они сыграли ту роль, которая им действительно отводится. Необходимо предоставить России серьезные гарантии», — заключил Пьер де Голль.

Ранее внук французского экс-президента заявил, что Россию поддерживают две трети населения Земли, вопреки распространенному мнению о ее изоляции.

