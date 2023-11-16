Врач указала женщинам на идеальный возраст для зачатия

Врач Заборская: идеальный возраст для зачатия у женщин — от 19 до 35 лет

Идеальным для женщины возрастом для зачатия является промежуток от 19 до 35 лет, рассказала репродуктолог Марина Заборская. На этот факт она указала в комментарии для издания «Газета.Ru».

Врач объяснила, что с возрастом у женщин стремительно снижается качество яйцеклеток. При этом состояние здоровья и внутренние ощущения женщины роли не играют, предупредила Заборская. Также, по словам репродуктолога, с возрастом может нарушиться менструальный цикл, что создает дополнительные проблемы на пути к беременности.

Мужчины же, отметила Заборская, могут зачать ребенка до старости, так как сперматозоиды постоянно обновляются. Однако, предупредила врач, подвижность сперматозоидов с возрастом может снизиться.

Ранее гинеколог Ольга Каплина посоветовала есть свеклу, тыкву и другие сезонные овощи и корнеплоды для поддержания иммунитета. Она указала, что они содержат много витаминов и полезных веществ.