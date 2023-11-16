Врач указала женщинам на идеальный возраст для зачатия
Идеальным для женщины возрастом для зачатия является промежуток от 19 до 35 лет, рассказала репродуктолог Марина Заборская. На этот факт она указала в комментарии для издания «Газета.Ru».
Врач объяснила, что с возрастом у женщин стремительно снижается качество яйцеклеток. При этом состояние здоровья и внутренние ощущения женщины роли не играют, предупредила Заборская. Также, по словам репродуктолога, с возрастом может нарушиться менструальный цикл, что создает дополнительные проблемы на пути к беременности.
Мужчины же, отметила Заборская, могут зачать ребенка до старости, так как сперматозоиды постоянно обновляются. Однако, предупредила врач, подвижность сперматозоидов с возрастом может снизиться.
Ранее гинеколог Ольга Каплина посоветовала есть свеклу, тыкву и другие сезонные овощи и корнеплоды для поддержания иммунитета. Она указала, что они содержат много витаминов и полезных веществ.