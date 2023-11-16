Заложница ХАМАС родила в плену

Супруга премьера Израиля Нетаньяху: похищенная ХАМАС женщина родила в плену

Женщина, которую похитило радикальное палестинское движение ХАМАС в ходе нападения на Израиль 7 октября, родила в плену. Об этом сообщила супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара в письме к супруге президента США Джилл Байден, пишет The Times of Israel.

«Вы можете только представить, как и я, что, должно быть, происходит в сознании этой молодой матери, когда эти убийцы удерживают ее с новорожденным», — говорится в письме. Сара Нетаньяху также отметила, что в плену в секторе Газа находятся 32 ребенка в возрасте более пяти недель. Она призвала американского лидера выступить от имени этих детей и призвать к их немедленному освобождению.

3 ноября президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит воевать с палестинским движением ХАМАС, несмотря на страдания мирных граждан в секторе Газа, и боевые действия не прекратятся, пока ХАМАС не будет уничтожено.