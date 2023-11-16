Зеленский встретился с новым главой МИД Великобритании

Зеленский заявил, что новый глава МИД Великобритании Кэмерон прибыл в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Первый рабочий визит на новой должности Дэвид Кэмерон, государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Великобритании, совершил на Украину», — заявил Зеленский.

По его словам, стороны обсудили вооружение, усиление противовоздушной обороны Украины. Зеленский также назвал встречу с Кэмероном хорошей и поблагодарил Великобританию за поддержку.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с новым главой МИД Великобритании и обсудил с ним конфликт Израиля с ХАМАС, а также дальнейшую помощь Киеву. Стороны подчеркнули преемственность особых отношений между Вашингтоном и Лондоном.