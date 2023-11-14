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09:09, 14 ноября 2023Мир

Блинкен созвонился с новым главой МИД Великобритании и обсудил Израиль и Украину

Блинкен обсудил Израиль и Украину с новым главой МИД Великобритании Кэмероном
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с новым главой МИД Велиобритании Дэвидом Кэмероном и обсудил с ним конфликт Израиля с ХАМАС и дальнейшую помощь Украине. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает Reuters.

«Госсекретарь и лорд Кэмерон подчеркнули преемственность особых отношений между США и Великобританией и их важность для региональной и глобальной безопасности», — сказал он.

13 ноября экс-премьер-министра Великобритании назначили на пост министра иностранных дел после перестановок в кабинете министров королевства. В первом обращении Кэмерон отметил, что перед Британией стоит сложнейший комплекс международных проблем, включая военный конфликт на Украине и кризис на Ближнем Востоке.

Госсекретарь США также провел телефонные переговоры с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и обсудил с ним подготовку Киева к зиме, «включая продолжающееся предоставление возможностей в сфере ПВО и укрепление критической инфраструктуры Украины против российских атак ракетами и дронами».

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      Семен Александров
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