Блинкен обсудил с Ермаком укрепление инфраструктуры Украины в преддверии зимы

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудили подготовку Киева к зиме. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, пишет ТАСС.

Отмечается, что стороны обсудили последнее развитие событий на фронте и подготовку Украины к зиме, «включая продолжающееся предоставление возможностей в сфере ПВО и укрепление критической инфраструктуры Украины против российских атак ракетами и дронами».

Ранее газета The Economist сообщала, что власти США оценивают общие потери Вооруженных сил Украины в 190 тысяч человек, включая 120 тысяч раненных.

13 ноября бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский решил бросить Вооруженные силы Украины в наступление без оружия. По его словам, украинский лидер принял такое решение на фоне возможного шатдауна в Соединенных Штатах и нежелания спикера Палаты представителей Майка Джонсона предоставлять деньги Украине.