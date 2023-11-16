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18:46, 16 ноября 2023Бывший СССР

Зеленскому намекнули на прекращение американской помощи

«УП»: спецпредставитель США Прицкер намекнула Зеленскому на прекращение помощи

Фото: Pavlo Bahmut / Globallookpress.com

Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер на встрече с президентом республики Владимиром Зеленским и его командой намекнула на возможное прекращение американской помощи в будущем. Об этом со ссылкой на знакомые с ходом переговоров источники сообщает «Украинская правда» («УП»).

По словам одного из собеседников агентства, на встречах Прицкер пыталась «подводить к мысли» о том, что в какой-то момент помощь Соединенных Штатов может закончиться, задаваясь вопросом о мерах, которые нужно принять в следующем году, чтобы украинская экономика выстояла в такой ситуации. «И это так всех нормально напрягло», — отметил источник.

Отмечается также, что первый визит Прицкер на Украину оставил «довольно тревожное послевкусие во многих властных кабинетах на Печерских холмах».

Ранее депутат Верховной Рады Александра Устинова пожаловалась на то, что общение представителей Украины с США о предоставлении помощи изменилось на фоне падения общественной поддержки Киева. По ее словам, в настоящее время представители украинской стороны вынуждены рассказывать о своих планах, соблюдении подотчетности и о том, насколько обеспечивается прозрачность деятельности правительства.

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      Алевтина Запольская
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