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11:16, 16 ноября 2023Ценности

Звезда футбола появилась на публике в прозрачном платье без бюстгальтера

Фото: Karwai Tang / WireImage / Getty Images

Бывшая футболистка сборной Англии и «Арсенала», телеведущая Алекс Скотт появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что 39-летняя знаменитость, попавшая в Зал славы английского футбола, посетила церемонию вручения премии журнала GQ «Мужчина года» в Лондоне, Англия. Так, папарацци сняли звезду в облегающем макси-платье из прозрачной блестящей ткани. При этом она надела светлые стринги, но отказалась от бюстгальтера.

Кроме того, спортсменка уложила назад волосы и сделала макияж в коричневой гамме, нанеся помаду на губы и тени на веки, и выбрала в качестве обуви остроносые туфли на каблуках.

Ранее в ноябре американская девушка — боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант показала фото в откровенном образе. Так, спортсменка снялась, стоя на коленях на кровати. При этом она надела на съемку стринги на завязках и прозрачный розовый кроп-топ, украшенный аппликациями в виде цветов, и отказалась от бюстгальтера.

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      Алина Гостева
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