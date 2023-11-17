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11:44, 17 ноября 2023Россия

16-летнюю петербурженку нашли на крыше машины без чувств после вечеринки

В Санкт-Петербурге 16-летнюю девушку нашли под окнами без чувств после вечеринки

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 16-летнюю девушку нашли под окнами многоэтажки на Пискаревском проспекте без чувств после вечеринки у подруг. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По информации издания, девушки от 14 до 20 лет проводили время в квартире, расположенной на девятом этаже. В какой-то момент одна из участниц вечеринки вышла на балкон.

Позже прохожий заметил старшеклассницу на крыше припаркованной машины. Мужчина вызвал бригаду скорой помощи. Врачи не успели спасти девушку. Как утверждает «Mash на Мойке», школьница увлекалась шахматами и даже становилась победительницей турниров.

Ранее сообщалось, что в Ижевске 15-летняя школьница выпрыгнула с четвертого этажа многоквартирного дома, чтобы спастись от домогательств 34-летнего знакомого. Старшеклассницу отвезли в больницу с переломом позвоночника. Ее обидчику грозит до 15 лет тюрьмы.

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      Анна Щербакова
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