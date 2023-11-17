45-летняя Любовь Толкалина показала лицо без косметики

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала естественную внешность на видео. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

45-летняя звезда сериала «Хеппи-энд» предстала перед камерой в черном наряде и с убранными назад волосами. При этом она запечатлела крупным планом и продемонстрировала с разных сторон свое лицо, на котором не оказалось косметики.

«К семи утра с температурой убойно веселить вас, дорогие...» — подписала кадры знаменитость.

Ранее в ноябре Любовь Толкалина показала фото топлес. Звезда предстала на фоне поля в длинной расклешенной юбке желтого цвета. При этом верхняя часть тела знаменитости осталась обнаженной, и она прикрыла голую грудь руками.