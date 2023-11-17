48-летняя Ева Лонгория снялась без макияжа

Американская актриса Ева Лонгория показала внешность без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

48-летняя звезда популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» сняла видео для глянцевого журнала Vogue. Так, на размещенных кадрах знаменитость предстала в шелковой кофте и с двумя подвесками на шее. Кроме того, она продемонстрировала крупным планом свое лицо, на котором полностью отсутствует косметика. Видно, что на ее коже присутствуют веснушки и небольшие морщины вокруг глаз.

Поклонники оценили естественную красоту Лонгории и принялись писать комплименты в комментариях под роликом, который набрал более 57 тысяч лайков. «Королева. Ты хорошо выглядит с макияжем и без», «Мне так нравятся твои веснушки! Очень красивые», «Ты такая великолепная. Твое лицо совершенно не нуждается в макияже», «Очарован твоей природной красотой», «Красивая, натуральная, настоящая», — высказывались они.

Ранее Ева Лонгория удивила фанатов новой внешностью после смены имиджа.