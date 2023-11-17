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15:20, 17 ноября 2023Культура

Актер из «Один дома» получит звезду на голливудской «Аллее славы»

Актер из «Один дома» Маколей Калкин получит звезду на голливудской «Аллее славы»

Фото: Rodin Eckenroth / Getty Images

Исполнитель главной роли в серии фильмов «Один дома», актер Маколей Калкин получит звезду на голливудской «Аллее славы». Об этом пишет Yahoo News.

Актер будет удостоен 2675-й по счету звезды на Аллее. Церемония вручения назначена на 1 декабря. 43-летний Калкин наиболее известен по роли Кевина Маккалистера в двух фильмах серии «Один дома», которые вышли в 1990 и 1992 годах.

Отмечается, что поддержать актера во время церемонии придут актриса Кэтрин О’Хара, которая сыграла маму героя в культовой комедии, а также актриса Наташа Лионн.

В марте стало известно, что Маколей Калкин и его жена, актриса Бренда Сонг, стали родителями во второй раз.

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      Варвара Кошечкина
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