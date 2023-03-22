Маколей Калкин стал отцом во второй раз

Page Six: Маколей Калкин и Бренда Сонг стали родителями во второй раз

Звезда серии фильмов «Один дома» Маколей Калкин и его жена, актриса Бренда Сонг, стали родителями во второй раз. Эту информацию подтвердил брат актера Киран Калкин, пишет Page Six.

Говоря о своей растущей семье, брат актера рассказал, что из-за напряженного графика еще не видел племянника. Отмечается, что пара тайно приветствовала своего второго ребенка, мальчика по имени Карсон, незадолго до католического Рождества, однако публично не подтвердила это.

В 2021 году у Калкина и Сонг родился сын. Ребенок весом 3,11 килограмма появился на свет 5 апреля и получил имя Дакота Сонг Калкин в честь покойной сестры актера. «Мы очень рады», — прокомментировали радостное событие супруги.

Маколей Калкин и Бренда Сонг познакомилась на съемках фильма в Таиланде несколько лет назад.

Калкин также известен по картинам «Добрый сынок», «Богатенький Ричи», «Моя девочка», «Клубная мания», «Спасенная», «Секс на завтрак» и «Повелитель страниц».