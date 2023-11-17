Участница «Евровидения» отреагировала на идею создать аналог шоу в России

Певица Самойлова выступила за создание в России аналога «Евровидения»

Как бы ни назывался конкурс, который станет российским аналогом «Евровидения», для артистов главное, чтобы он был честным и вне политики, чтобы оценивалось мастерство и качество шоу, считает певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на «Евровидении-2018». Таким образом она отреагировала в беседе с «Лентой.ру» на идею создать аналог конкурса в России.

«Затея, считаю, отличная. Пусть будет больше площадок для реализации, пусть на них участвуют артисты из других стран и побеждают. "Евровидение", "Интервидение", "Славянский базар", "Талант" и прочие, где есть творчество и обмен мультикультуры нашего мира — это все в общую копилку развития», — высказалась артистка.

Ранее о предложении создать отечественный аналог песенного конкурса «Евровидение» под названием «Интервидение» сообщила министр культуры Ольга Любимова. По словам генерального директора Первого канала Константина Эрнста, в конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний. «Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и предлагаем всем другим странам присоединиться к этой инициативе», — сказал он.